El consejero Juan Alfonso Ruiz Molina, premio Colegiado del año 2026 del Colegio de Economistas de Madrid

Archivo - El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. - JCCM - Archivo

TOLEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Economistas de Madrid reconocerá oficialmente al consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, como Colegiado del año 2026, el próximo 29 de junio.

La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno del Colegio, que engloba a los profesionales de la Economía de las provincias de Madrid, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, ha decidido premiar a Ruiz Molina por su sobresaliente trayectoria profesional, lo que constituye un verdadero motivo de orgullo para la institución profesional de la que es colegiado desde el año 1987.

Destacan su compromiso, excelencia y constante contribución a la profesión y al Colegio de Economistas le hacen plenamente merecedor de este reconocimiento y sirve de modelo a toda la comunidad colegiada.

La ceremonia de entrega del galardón tendrá lugar en el marco de la celebración del Día del Economista, el lunes 29 de junio, a las 18.00 horas, en el Hotel Intercontinental de Madrid.

Juan Alfonso Ruiz Molina tiene una dilatada trayectoria profesional en la alta dirección económica de entidades públicas. Es consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha desde 2015, siendo el más veterano de todos los responsables autonómicos de esa área en la actualidad.

Es funcionario de carrera en el Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el año 1988, habiendo sido el técnico superior responsable de las áreas económico-financiera, de tributos y de presupuestos.

Ha sido el máximo responsable de la gestión económica tanto del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha como del Ministerio de Defensa, y ha ocupado la Subdirección General de Coordinación y Planes, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). También, fue director en Indra, con responsabilidades a nivel nacional e internacional en las áreas comercial y de desarrollo de negocio.

Ha formado parte de diversos consejos de administración y consejos rectores de empresas y organismos públicos, entre ellas, Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales (INSA) o la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de Defensa.

Ha sido durante doce años profesor asociado de las áreas de Derecho Financiero y Tributario y de Economía Financiera, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha.