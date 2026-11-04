Consejo de Administración del IPEX aprueba el nuevo Plan Estratégico de Internacionalización 2026-2030 en C-LM

Consejo de Administración del Instituto de Promoción Exterior. - JCCM

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) de Castilla-La Mancha ha aprobado, en la reunión ordinaria celebrada este miércoles, el Plan Estratégico de Internacionalización y Captación de Inversiones de Castilla-La Mancha 2026-2030, que desarrollará esta entidad y que se articula en torno a dos ejes fundamentales, 10 objetivos estratégicos, 24 líneas de trabajo y 57 actuaciones.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha presidido la reunión del Consejo, ha informado de los asuntos aprobados en el desarrollo del mismo, que incluyen también el Plan Operativo del IPEX para el próximo año, así como su presupuesto, que será de 5,78 millones de euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

La sesión ordinaria del Consejo de Administración del IPEX se ha celebrado en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y ha supuesto poner la mirada ya en la actividad del Instituto de Promoción Exterior hasta el año 2030. En el nuevo Plan Estratégico aprobado, tal y como ha explicado la consejera, se establecen los ejes de la internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha y la atracción de proyectos de inversión, así como la reinversión de capital extranjero en la región.

"El Plan está articulado en torno a 10 objetivos estratégicos, cinco en cada uno de sus ejes, y contempla 24 líneas de trabajo y un total de 57 actuaciones", ha explicado Patricia Franco, que ha señalado que el Consejo de Administración "ha aprobado decisiones importantes para la internacionalización de nuestra región, en un contexto cada vez más complejo en el que se tienen que mover nuestras empresas en los mercados internacionales".

Así, al respecto del PEI aprobado, la consejera ha agradecido la alta participación en un proceso de escucha que se ha articulado en torno a cinco mesas sectoriales y que culmina hoy con su aprobación por parte del Consejo de Administración y tras el visto bueno del Consejo Asesor del IPEX.

"Los 10 objetivos son el corazón de este Plan Estratégico", ha señalado Patricia Franco, que en el ámbito de la internacionalización ha explicado que van orientados "a conseguir un mejor posicionamiento en la internacionalización de nuestra economía, una mejora en la competitividad de nuestras pymes internacionalizadas, una mayor diversificación de mercados y menor dependencia de aquellos mercados que de alguna forma comprometen el comportamiento de las exportaciones en los momentos de más dificultad", situando también entre los objetivos "la formación de talento y la gobernanza compartida".

En el eje de la captación de inversiones para la región, Patricia Franco ha explicado que entre los cinco objetivos están "seguir potenciando a Castilla-La Mancha como un destino atractivo para la inversión extranjera, acompañar la llegada de proyectos brownfield y greenfield, apostar también por el fomento de la reinversión de las empresas que ya están en nuestra comunidad autónoma, una integración en la cadena de valor de todos los eslabones y entidades intervinientes en la captación de inversiones y la configuración de la Agencia de Captación de Inversiones de Castilla-La Mancha".

Junto con la aprobación del nuevo Plan Estratégico de Internacionalización y Captación de Inversiones de Castilla-La Mancha 2026-2030, la reunión ordinaria del Consejo de Administración del IPEX ha dado el visto bueno también al Plan Operativo para el año próximo, "que comprende 99 acciones de promoción en 50 mercados internacionales de los cinco continentes, en los que tenemos previsto que participen más de 900 empresas de la región", ha informado la consejera, que también ha explicado que el orden del día dará cuenta de la evolución del Plan Operativo de este año y del cierre definitivo del año anterior.

Otro de los asuntos importantes ha sido informar a los miembros del Consejo de Administración de que el presupuesto del IPEX para el año próximo superará los 5,7 millones de euros, manteniendo la tendencia de crecimiento en los últimos años.