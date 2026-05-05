El Consejo Escolar de Toledo decide que el segundo festivo local del curso escolar sea el día 5 de junio

Sesión extraordinaria del Consejo Escolar Municipal de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Toledo, Daniel Morcillo, ha presidido en la tarde de este martes el Consejo Escolar Municipal extraordinario en el que se ha decidido, por 23 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, que el día 5 de junio sea jornada no lectiva en la ciudad de Toledo. Este acuerdo se trasladará a la Consejería de Educación, administración competente en esta materia.

Morcillo, durante la sesión, celebrada en el CEIP 'Europa', ha recordado que ya en la primera reunión del Consejo Escolar Municipal, su departamento incluyó en el orden del día una propuesta para la declaración de un día no lectivo en el calendario escolar, ya que la segunda fiesta local de Toledo, fijada para el 26 de noviembre, corresponde al próximo curso 2026/2027, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

No obstante, ha recordado que la representante de la Delegación de Educación de la Junta "se negó a admitir esta propuesta", rechazando esa posibilidad. "Posteriormente, los sindicatos reclamaron ese segundo festivo y la Junta dio marcha atrás en su decisión, imponiendo, poco después, el 17 de junio como día no lectivo, sin contar con la comunidad educativa".

"La Concejalía de Educación ha sido la única administración que ha respondido a las demandas reales de docentes y padres, convocando este Consejo Escolar Municipal extraordinario, dando voz y voto a la comunidad educativa, que hoy ha decidido por mayoría absoluta, que el día siguiente a nuestra fiesta grande, el 5 de junio, sea el segundo no lectivo del presente curso", ha finalizado.