El Consejo de Gobierno aprobará este martes financiación para 346 líneas de transporte escolar

El presidente regional, Emiliano García-Page. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CIUDAD REAL 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes financiación para 346 líneas de transporte escolar en la Comunidad Autónoma, tal y como lo ha avanzado este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page.

Durante la inauguración del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica de Alcázar de San Juan, García-Page ha afirmado que en muchos países de Europa "se asustan con estos datos". "Ni se imaginan lo que eso significa", ha apostillado.

Ha enmarcado acciones como esta de su Gobierno en la financiación autonómica para afirmar que "aquí nos jugamos mucho". "Todos tenemos que reclamar por nosotros sin que se rompa España. Más bien al contrario, las autonomías hemos nacido para hacer mejor España, tampoco más grande".

"España no necesita más grandeza pero sí mejorar para acercar, y mucho, los grandes servicios públicos a la gente, a la realidad", ha apuntado, para volver a reclamar durante su intervención una financiación autonómica justa, "que es exactamente la contraria a la que se está planteando".

No obstante, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho no ser optimista en que el Estado aporte más a las comunidades autónomas. "Hablaremos y diremos mucho de la sanidad, de la educación (...) pero lo que son perras no llegan", ha lamentado.