Consejo de Gobierno aprobará el martes la licitación de la obra del Parque Científico y Tecnológico de C-LM en Albacete

Parque Científico y Tecnológico de C-LM en Albacete. - PARQUE

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del martes de la próxima semana aprobará la licitación de la obra del nuevo edificio del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete, por casi 10 millones de euros.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado este anuncio este viernes desde el acto de inauguración de la piscina cubierta de Villacañas (Toledo), donde ha destacado que lo que más le importa no es sólo "que va a haber más sitio para que pueda haber empresas de investigación tecnológicas" sino "que ya está lleno" y hay que ampliarlo.

"Esto demuestra la pujanza por supuesto de Albacete y de la provincia pero está pasando en el conjunto de la región", ha valorado el presidente autonómico.

En este contexto, ha adelantado también que "dentro de nada" se van a incorporar 63 nuevos profesores ayudantes doctores a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) "para seguir apostando por uno de los mejores servicios".

CONGRESO DE BIENESTAR EMOCIONAL

Previamente, en ese mismo acto, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha avanzado que el próximo 20 y 21 de marzo se celebrará el II Congreso Regional de Bienestar Emocional en el ámbito educativo.

Serán 600 profesionales de la educación los que se congregarán en este congreso, una cita en la que Pastor ha animado a participar, poniendo el acento en que el bienestar emocional es una "parte muy importante" de la salud de los alumnos en la región.