El Consejo de Gobierno aprobará este martes la tercera fase del programa '+Escuela CLM'

Archivo - El consejero de Eduación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha avanzado que el Consejo de Gobierno que se celebrará este martes, día 19 de mayo, aprobará la tercera fase del programa '+Escuela CLM'.

Amador Pastor ha señalado que, con esta tercera fase del programa, la gratuidad de los servicios escolares en la etapa de 2 a 3 años se extiende a todos los municipios de la Comunidad Autónoma.

Así se ha pronunciado el consejero después de la inauguración, a cargo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de la escuela infantil 'Platero', de Elche de la Sierra, en un acto en el que también ha estado el presidente de la Diputación Provincial, Santiago Cabañero; y el delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz; entre otras autoridades.

En su intervención, el consejero de Educación, Cultura y Deportes ha señalado que la actuación ha consistido en la reforma y ampliación de la escuela infantil, un centro que funciona desde 1985 y que, tras las obras financiadas con fondos Next Generation EU, amplía su capacidad hasta alcanzar un total de 76 plazas escolares. La inversión asciende a 537.726 euros y ha permitido incorporar 36 nuevas plazas dentro del Programa de Impulso a la Escolarización del primer ciclo de Infantil.

El proyecto ha supuesto la rehabilitación integral de las antiguas instalaciones y la creación de nuevos espacios educativos, incluyendo tres aulas, un aula de psicomotricidad, patios renovados, zonas de almacenaje y aseos, además de un espacio preparado para una futura aula de 0-1 años. También se ha acondicionado una nueva zona ajardinada y de sombra gracias a la cesión de terrenos por parte de la Consejería de Fomento.

Actualmente, el centro cuenta con 47 alumnos y alumnas distribuidos en distintas unidades educativas, incluyendo alumnado con necesidades educativas especiales. El personal está formado por un director, que ejerce también como tutor, dos técnicos de Educación Infantil por aula y un apoyo adicional para atención al alumnado con discapacidad, según ha informado la Junta en nota de prensa.