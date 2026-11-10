El Consejo de Gobierno aprueba más de 200.000 euros para obras de emergencia en San Martín de Pusa y Retamoso de La Jara - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abastecimiento de la Comarca del río Pusa vuelve a pasar por el Consejo de Gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Esther Padilla, ha reconocido que "son varias las acciones que estamos llevando a cabo desde el Ejecutivo en esta comarca para aliviar el problema de abastecimiento de agua".

Esther Padilla ha recordado como "la falta de agua en el embalse donde se abastecen nos ha llevado a una colaboración estrecha con la Mancomunidad del río Pusa, de manera que hayamos garantizado el abastecimiento de agua por distintos métodos: desde las cisternas nodrizas que han llevado agua a los depósitos de cada uno de esos municipios, así como el suministro de agua para garantizar que toda esa población tenga el agua que necesitaba para el día a día".

Por eso, la portavoz del Ejecutivo ha informado que esta semana se han autorizado nuevos fondos para obras de emergencia en dos de los municipios más afectados, San Martín de Pusa y Retamoso de la Jara, ambos en la provincia de Toledo. La responsable autonómica ha aclarado que son dos de las cuatro localidades que no tienen alternativa alguna al embalse que les suministra agua, ha informado la Junta en nota de prensa.

En concreto, en San Martín de Pusa se van a invertir 155.000 euros. "El municipio ya disponía de un sondeo ejecutado, pero faltaba equiparlo y conectarlo al sistema de distribución. La actuación de emergencia ha permitido ponerlo en servicio mediante la instalación del bombeo, la caseta y la conducción de impulsión hasta el depósito de la Mancomunidad del Río Pusa", ha detallado.

La consejera ha indicado además que las obras incluyen el equipamiento de un sondeo de 130 metros de profundidad, con un caudal de explotación previsto de 20 m/h, y una conducción de impulsión de aproximadamente 680 metros hasta el depósito. Se contempla asimismo un suministro provisional desde la Fuente del Pozo Nuevo durante las obras.

En cuanto a Retamoso de La Jara, Padilla ha informado de una inversión de 52.235 euros para la puesta en servicio de un nuevo sondeo. Las obras incluyen el equipamiento de un sondeo de 150 metros de profundidad en las inmediaciones del depósito municipal. "Para incorporarlo al abastecimiento, hay que equiparlo de un grupo de bombeo, la conducción del agua hasta el depósito y dotarlo de suministro eléctrico, así como de los elementos de control y medida necesarios", ha señalado.

La portavoz del Ejecutivo ha querido reiterar que, aunque las poblaciones de ambos municipios son pequeñas en número, el Ejecutivo trabaja para garantizar a toda la ciudadanía ese suministro necesario de agua. En San Martín de Pusa son 623 vecinos y en Retamoso de La Jara, 109, aunque, como ha señalado Padilla, en épocas estivales se duplican los vecinos y vecinas.

Como ha recordado la portavoz del Ejecutivo, "ambas actuaciones se incorporan el nuevo recurso al sistema de la Mancomunidad del Río Pusa" y además "lo hemos hecho con celeridad", porque ha insistido, "el auxilio lo solicitaron el 23 de septiembre ante las dificultades de abastecimiento y el 9 de octubre se declaró la declaración de emergencia de estas actuaciones".