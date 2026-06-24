Consejo Social de UCLM informa favorablemente sobre anteproyecto de Ley de Universidades y presenta propuestas

Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha. - UCLM

CIUDAD REAL, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha ha informado favorablemente el anteproyecto de Ley de Universidades de Castilla-La Mancha.

En reunión extraordinaria del Pleno, el Consejo Social avaló que la futura ley constituye un instrumento adecuado para reforzar el sistema universitario regional, mejorar su capacidad de respuesta a los retos sociales, económicos y tecnológicos de la Comunidad Autónoma y fortalecer la contribución de las universidades al desarrollo de Castilla-La Mancha.

El Consejo Social plantea en su dictamen propuestas de mejora relativas a la protección de la autonomía universitaria, la firma de un Contrato-Programa plurianual vinculante entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la UCLM que garantice un suelo presupuestario expansivo y la inclusión efectiva, garantizando el diseño para todas las personas y la accesibilidad universal para los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, entre otras indicaciones.

También destaca la apuesta realizada por el Anteproyecto en favor de la transferencia de conocimiento, la investigación, la innovación, la formación permanente, la internacionalización y la cohesión territorial, elementos que considera esenciales para reforzar la contribución de la universidad al progreso económico y social de Castilla-La Mancha.