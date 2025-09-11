El Consistorio ciudadrealeño aumenta la subvención a las AMPA y destina 170.000 euros a vales de material escolar

CIUDAD REAL, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Real ha comenzado el curso 2025/2026 reforzando su apuesta por la inversión en infraestructuras educativas, el apoyo a las familias y la participación de la comunidad escolar.

La responsable del área, María José Escobedo, ha detallado que, entre las medidas más destacadas, figura el aumento de la subvención a las AMPA, que ha pasado de 20.000 a 30.000 euros, así como la ampliación de los vales de material escolar, que contarán con una dotación de 170.000 euros frente a los 50.000 que destinaba el anterior gobierno local.

Además, se han reservado 30.000 euros para estudiantes universitarios, con el objetivo de apoyar todas las etapas formativas.

Escobedo ha anunciado también que en octubre se retomarán los órganos de participación de la comunidad educativa, como el Pleno Escolar, el Consejo Escolar y la Mesa Sectorial de Educación.

En cuanto al trabajo realizado durante el verano, la concejalía ha gestionado 3.258 matrículas en las Escuelas de Verano, 658 más que el año pasado, con una inversión de 118.000 euros, a lo que se sumó el respaldo de Servicios Sociales para cubrir matrículas de familias con menos recursos.

También se ha garantizado el funcionamiento de los comedores escolares en colaboración con la Junta de Comunidades y con Servicios Sociales.

ACTUACIONES DE MEJORA EN COLEGIOS

El Ayuntamiento ha destinado 132.675 euros a obras de mejora en colegios como el María de Pacheco, Miguel de Cervantes, Nuestra Señora del Rosario o Puerta de Santa María.

Además, ya se han previsto otros 130.000 euros en intervenciones entre Navidad y el próximo verano. Según la concejal, "son mejoras esenciales para garantizar la seguridad del alumnado y la dignidad de las instalaciones".

La edil ha explicado que el Consistorio ha asumido incluso actuaciones que no son de su competencia, pero que se han considerado imprescindibles para evitar riesgos, como la reparación de la cornisa del CEIP 'José María de la Fuente', la reconstrucción parcial del muro del CEIP 'Jorge Manrique' o el desbroce de espacios exteriores.

"Aunque no siempre tengamos la competencia, sí tenemos la responsabilidad moral de garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado", ha afirmado la edil, que ha terminado reafirmando que "la educación es una prioridad para el equipo de Gobierno".