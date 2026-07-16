Consorcio Provincial de Incendios Toledo incrementa plantilla y refuerza parques con mayor carga de trabajo

Cpeis de Toledo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de Toledo ha puesto en marcha un refuerzo temporal de recursos humanos durante el periodo estival, comprendido entre el 16 de julio y el 15 de octubre.

Esta medida busca incrementar la capacidad de respuesta ante el aumento de intervenciones propio de los meses de verano.

Entre las medidas adoptadas se contempla el incremento de personal operativo mediante el sistema de Jornadas Ampliadas, reforzando especialmente los parques con mayor carga de trabajo, estableciéndose la incorporación de una segunda dotación en el Parque de Illescas, integrada por un cabo y tres bomberos conductores, con la que se dará cobertura y apoyo al resto de dotaciones del CPEIS.

Se refuerza también con un bombero conductor adicional por guardia en el parque de Villacañas que se suma a los otros 3 bomberos conductores que desde el día 1 de julio refuerzan diariamente las dotaciones de los parques de Santa Olalla, Illescas y Talavera de la Reina en la época estival.

Del mismo modo, se incorpora un mando de guardia adicional para la coordinación y gestión de emergencias, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente del CPEIS, Juan Carlos Sánchez, ha subrayado que "este refuerzo supone un paso más dentro del proceso de crecimiento, modernización y fortalecimiento del Consorcio"· Ha señalado que "nuestro objetivo es claro: ofrecer una respuesta más rápida, más eficaz y con mayores garantías de seguridad tanto para los ciudadanos como para nuestros profesionales".

"Seguimos invirtiendo en personas, en organización y en capacidad operativa porque la seguridad de los toledanos y del personal operativo es nuestra prioridad".

Estas medidas, según el presidente del CPEIS, va a supone más de 11.000 horas extras de la plantilla del Consorcio al servicio de la ciudadanía de la provincia de Toledo.

OBJETIVOS DE LA MEDIDA

Con esta decisión, el Consorcio persigue varios objetivos fundamentales, como son incrementar la capacidad de respuesta durante el periodo de mayor demanda; reducir los tiempos de actuación cuando coinciden varias emergencias; reforzar la seguridad de las intervenciones mediante una mayor disponibilidad de efectivos; y mejorar la cobertura territorial y la disponibilidad de recursos en toda la provincia.

Esta actuación se suman a otras medidas como el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y la materialización de una importe inversión económica destinada principalmente a la adquisición de vehículos y equipamiento técnico para seguir fortaleciendo el servicio provincial de bomberos.

Juan Carlos Sánchez ha señalado que el objetivo es "seguir construyendo un Consorcio moderno, eficiente y preparado para responder a las demandas de atención de emergencia de los toledanos".

"Cada mejora que ponemos en marcha tiene un único objetivo: proteger adecuada y eficientemente a los ciudadanos de la provincia de Toledo y ofrecer a nuestros bomberos los medios humanos y organizativos que merecen para desarrollar su trabajo con garantías de seguridad y salud".