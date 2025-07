El Consorcio de Toledo lanzará una actuación para recuperar edificios privados abandonados del Casco y crear viviendas

Es una nueva actuación para facilitar a propietarios de edificios abandonados la posibilidad de rehabilitarlos para viviendas

Las obras del campo de Fútbol Carlos III comenzarán en la primera quincena de agosto

El Consorcio de la ciudad Toledo va a lanzar una actuación para recuperar edificios privados y abandonados del Casco Histórico con el fin de convertirlos en viviendas. Una acción que aprobará la próxima Comisión Ejecutiva de este organismo municipal a finales de julio.

Según ha detallado el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, en una entrevista concedida a Europa Press, se trata de una serie de medidas "que pueden ser revolucionarias" en cuanto a la recuperación de edificios privados abandonados en centros históricos.

Es una actuación en la que intervendría también la Empresa Municipal de la Vivienda para aquellas personas que, por ejemplo, han heredado de sus familiares viviendas en el Casco, y que ahora no viven en la ciudad de Toledo, o que son propiedades de distintas personas "que hacen complicado poder llegar a acuerdos".

En concreto, ha señalado el primer edil, la Empresa Municipal de la Vivienda, junto al Consorcio llevaría a cabo la recuperación y la restauración de esas viviendas para hacerlas atractivas con el fin de que nuevos vecinos se muden a vivir en el Casco Histórico.

EFEMÉRIDES 2026

Tras valorar que el Consejo de Ministros haya aprobado declarar el VIII Centenario de la Catedral de Toledo de 'excepcional interés público", ha dicho que se une a otras efemérides que se celebran en la ciudad el próximo año como los 450 años del Teatro Rojas o los 40 años de la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad.

Todo ello, ha proseguido Velázquez, hará que Toledo tenga en 2026 "verdaderamente espectacular" a nivel de recuperación de patrimonio y de actividades culturales, sumado a la candidatura a la capitalidad cultural europea. "Estamos trabajando con mucha ilusión para que este año 2026 deje huella".

"De hecho, estamos trabajando para que el Toledo deje de ser escéptico porque somos una ciudad a la que se le ha prometido mucho --grandes proyectos o grandes actuaciones que eran necesarias-- que no se habían hecho. Pero estamos demostrando con hechos concretos que se pueden hacer cosas y sacando de la ciudad a parálisis", ha sostenido.

TRES EJEMPLOS

En este sentido, ha puesto tres ejemplos como son el centro de Mayores de Buenavista, una obra comprometida desde hace prácticamente 20 años, con una parcela cedida para ese objetivo. "Un servicio social para el que llegó a ponerse un cartel incluso pero la realidad es que no había nada".

"En estos momentos ya se está construyendo la primera fase con ese muro de contención y la segunda fase a lo largo del mes de julio va a salir a licitación. O sea que va a ser una realidad", ha manifestado.

A ello ha unido, en el barrio de Azucaica, las obras de infraestructuras hidráulicas, "prometidas incluso por ministros del Gobierno de España del Partido Socialista, pero que no se llevaban a cabo. No había proyecto y la realidad es que no se hacía nada", ha añadido.

"Ya hemos hecho esta primera fase de ese gran arenero y va a continuar con una segunda fase para realizar una nueva canalización en el arroyo que atraviesa en estos momentos por debajo el municipio y está causando tantos problemas", ha concretado.

Como tercer ejemplo de infraestructuras ha puesto el campo de fútbol del Carlos III. Un estadio que fue derribado hace 17 años "y nunca más se supo" y donde "ahora vamos a tener un nuevo campo que no es solamente una infraestructura deportiva sino que va a generar una importante mejora de la autoestima de la ciudad".

"Es un campo que fue construido por los antiguos trabajadores de la Fábrica de Armas, por el que han pasado muchísimas personas, miles de toledanos, y que además supone dar un paso más en evitar esa brecha que existe entre la universidad y el barrio de Santa Teresa", ha apuntado, para agregar que las obras comenzarán en la primera quincena de agosto.