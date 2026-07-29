Constituida una plataforma para coordinar la recuperación de la Sierra Norte y Aragoncillo tras el incendio

Terreno quemado por el incendio forestal de La Mierla. - Juanma Jiménez - Europa Press

GUADALAJARA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de ayuntamientos, titulares de cotos de caza, agricultores, ganaderos, apicultores y otros sectores afectados por el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara y la Sierra de Aragoncillo han constituido la Plataforma de Afectados por el Incendio de la Sierra Norte y Sierra de Aragoncillo, con el objetivo de coordinar la recuperación del territorio y canalizar las reclamaciones ante las administraciones públicas.

La plataforma ha quedado constituida durante una reunión celebrada en Cogolludo y convocada por la Asociación de Titulares de Cotos de Caza de Guadalajara (Atica), en la que los asistentes han coincidido en la necesidad de unir esfuerzos para impulsar la recuperación económica, ambiental y social de las comarcas afectadas por el fuego.

Según ha informado Atica en nota de prensa, el nuevo órgano pretende servir de interlocutor con las distintas administraciones para reclamar ayudas, inversiones y actuaciones que permitan paliar las consecuencias del incendio, además de coordinar las demandas de los diferentes colectivos damnificados.

En la misma, el presidente de Atica, Francisco Plaza, ha defendido la importancia de responder de forma conjunta a la situación generada por el incendio. "La unión hace la fuerza. La Sierra Norte necesita ahora mismo una gestión responsable para poder ser más fuerte y afrontar el futuro con garantías. Solo unidos podremos defender los intereses de nuestros pueblos y conseguir las ayudas y medidas que este territorio necesita", ha afirmado.

Durante el encuentro, el abogado Nicolás Piñeiro, encargado de explicar el procedimiento jurídico y organizativo que seguirá la plataforma, ha incidido en la necesidad de reforzar la gestión forestal como medida preventiva frente a grandes incendios.

"Si hay cambio climático, con más razón hay que hacer gestión forestal. No limpiar los montes y abandonar su mantenimiento tiene consecuencias que hoy estamos sufriendo. Es imprescindible apostar por una gestión responsable que reduzca el riesgo de grandes incendios y garantice el futuro del medio rural", ha señalado.

Asimismo, durante la reunión se ha puesto de manifiesto la magnitud de los daños ocasionados por el incendio, que, según los datos facilitados por la asociación, ha afectado hasta el momento a 31 cotos de la Sierra Norte y cuatro de la Sierra de Aragoncillo, además de provocar pérdidas en explotaciones agrícolas, ganaderas y apícolas, así como en otros sectores vinculados al medio rural.

Los participantes han acordado comenzar de inmediato el trabajo conjunto a través de la plataforma, que permanecerá abierta a la incorporación de nuevos afectados y celebrará nuevas reuniones para definir las próximas actuaciones y trasladar a las administraciones las necesidades más urgentes del territorio.

La creación de la plataforma se produce pocos días después del incendio forestal que ha afectado a más de 35.000 hectáreas en la Sierra Norte de Guadalajara.