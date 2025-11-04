Consuegra acogerá el Día de la Enseñanza el próximo 14 de noviembre conmemorando 25 años de Educación autonómica en C-LM

El consejero de Educación Cultura y Deportes, Amador Pastor, en rueda de prensa. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Consuegra acogerá el próximo viernes 14 de noviembre los actos institucionales de celebración del Día de la Enseñanza, coincidiendo con los 25 años de cesión de competencias educativas a Castilla-La Mancha.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante una rueda de prensa concedida este martes en el Palacio de Fuensalida.

Según ha expuesto el consejero, durante el acto se reconocerán a un total de "32 reconocidos" para "premiar el proyecto educativo de cada uno de los centros educativos, la labor docente y también el esfuerzo que tiene nuestro alumnado".

Los reconocidos irán en distintas categorías, siendo centros educativos, profesorado, alumnos, administración y servicios, y entidades.

En la categoría de centros, se reconocerá a un total de 12 centros, con especial atención al "esfuerzo que se hace desde los centros rurales agrupados", con reconocimientos a los Colegios Rurales Agrupados 'Pinares de La Manchuela', que agrupa a Cenizate, Motilleja y Navas de Jorquera, en la provincia de Albacete, y 'Los Pinares', que agrupa a Almodóvar del Pinar, Campillo de Altobuey, Chumillas, Enguídanos, Gabaldón, Paracuellos y Valverdejo, en la provincia de Cuenca.

También a centros como el IES San Juan del Castillo, de Belmonte (Cuenca); el IES Consoburum, de Consuegra; el CEIP 'Escultor Alberto Sánchez', de Toledo, y el CEIP 'Federico Mayor Zaragoza', de Albacete.

Asimismo, se reconocerá a los conservatorios musicales de Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Puertollano, y el conservatorio de Danza 'José Granero', también de Puertollano.

Finalmente, se reconocerá al Colegio de Educación Especial Apanaj, de Guadalajara, y la Escuela Oficial de Idiomas de Guadalajara.

En la categoría de profesorado serán reconocidos Eduardo Córcoles Tendero, del IES 'Bachiller Sabuco' de Albacete; Ángel Luis González Serrano, del 'Centro Integrado Virgen de Gracia' de Puertollano; María Asunción Flores Vicente, del CEIP 'José Montalvo' de Orcajo de Santiago; María Paz Verde García, del IES 'Virgen del Amparo' de Guadalajara; Itziar Martínez Martínez, del Colegio 'Nuestra Señora de la Consolación' de Villacañas, y Rosa María Mompó Miranda, del CEIP 'Hernán Cortés' de Talavera de la Reina.

Los alumnos reconocidos han sido seleccionados por ser estudiantes que "no ha tenido una trayectoria fácil en lo personal, pero que no se ha resentido su trayectoria académica, o que la han podido incluso vincular con otros aspectos como, por ejemplo, el deporte".

Entre ellos, Andrea Chicano Salazar y Laura Chicano Salazar, de Albacete; Alma Marín Delgado, de Valdepeñas; Miroslav y Danilo, de Tarancón; Adán Sánchez Santiago, y Godwin, de Recas.

En cuanto a "la categoría de personal de administración y servicios a personal que trabaja en los centros educativos" se reconocerá a "José Antonio Rubio Alfaro, del CEIP 'Antón Díaz' de El Bonillo; a Pedro Ferrer Verbo, de la Escuela de Artes 'Pedro Almodóvar' de Ciudad Real; a María José Soria Gómez, del IES 'Pedro Mercedes'; Inmaculada Álvarez Sánchez, del IES 'Peñalba' de Chiloeches, e Isabel María Heredia Rodríguez, del CEIP Blas Tello, de Navalcán.

También se reconocerá a entidades "porque hacen que el camino de avance en la comunidad educativa se lleve mejor acompañado", como Iberdrola Renovables, el Ayuntamiento de Poblete, BASF Marchamalo, y a Carmen Sánchez García, de CECAM.

Finalmente, serán reconocidos el AMPA del CEIP 'Adolfo Martínez Chicano' de Pedroñeras, así como José Luis Lupiáñez y Pedro José Caballero, de las confederaciones de AMPAs.

LOGROS DE 25 AÑOS

Amador Pastor ha aprovechado el anuncio para reivindicar "las grandes cifras de estos 25 años que nos ha acompañado el desarrollar de una forma autónoma la educación de Castilla-La Mancha".

Entre ellas, ha destacado "2.635 actuaciones en los centros educativos vinculadas a las infraestructuras, con un importe de más de 1.400 millones de euros a lo largo de estos 25 años".

Además, ha destacado que se ha "incrementado un 9% nuestro alumnado" hasta los 384.000 alumnos.

En cuanto al ámbito presupuestario, Pastor ha destacado que, desde la cesión de competencias a la comunidad autónoma, se ha incrementado "un 223% la inversión por alumno", alcanzando "la cifra de 7.958 euros por estudiante".