Consuelo García del Cid y Loli Benito estarán este sábado en Guadalajara en la jornada sobre el Patronato de la Mujer

GUADALAJARA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mujeres Siemprevivas organiza este sábado, 27 de junio, la jornada 'El silencio de las otras. Las olvidadas del Patronato de Protección a la Mujer: sin memoria, sin reparación', que contará con la presencia de Consuelo García del Cid y Loli Benito, supervivientes de esta institución franquista.

Según informa la asociación, la actividad tiene como objetivo dar a conocer la historia del Patronato de Protección a la Mujer, una institución creada para controlar y reprimir a mujeres y niñas consideradas "desviadas" de los modelos morales de la época. Aunque es una de las instituciones más desconocidas de la dictadura, permaneció activa hasta 1985.

La jornada, que tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Salón de Actos de la Delegación de la Junta de Comunidades (C/Juan Bautista Topete 1 y 3), contará con una primera parte de contextualización histórica sobre el funcionamiento del Patronato y su impacto en la vida de miles de mujeres.

Asimismo, se abordará la información recopilada sobre la presencia y actividad del Patronato en Guadalajara, poniendo el foco en los centros que operaron en la ciudad y en el papel que desempeñaron dentro de esta red de control, vigilancia y reclusión de mujeres y niñas.

Posteriormente tendrá lugar una mesa de diálogo con Consuelo García del Cid y Loli Benito, supervivientes del Patronato, que compartirán sus experiencias en primera persona.

"Con esta iniciativa, se pretende contribuir a la recuperación de una memoria históricamente silenciada y visibilizar una realidad que continúa sin contar con el reconocimiento y la reparación que merecen sus víctimas", defienden desde la asociación.

La actividad está abierta al público hasta completar aforo.