Controlado el incendio de Almodóvar del Campo, que vuelve a Nivel 0. - INFOCAM

CIUDAD REAL 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado este viernes en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) ha descendido de nuevo a Situación Operativa Nivel 0, según el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, que informa que ha quedado controlado a las 22.54 horas.

El fuego, que se ha iniciado a las 16.45 horas en el paraje conocido como 'Estación Caracollera', de la entidad menor de Valdeazogues, ha llegado a Situación Operativa Nivel 1 por regulación de tráfico ferroviario.

Detectado por un particular, en las labores de extinción han llegado a participa 16 medios, cuatro de ellos aéreos.