Controlado el incendio declarado este domingo en Malpica del Tajo

Incendio de Malpica de Tajo. - INFOCAM

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Malpica del Tajo (Toledo) ya está controlado, según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, que recoge Europa Press.

El fuego se declaró sobre las 14.25 horas y fue detectado por un vigilante fijo, siendo controlado a las 22.00 horas de este mismo domingo.

En las labores de extinción hay este lunes 2 medios terrestres y 8 personas, aunque desde el inicio han participado en las mismas 21 medios --cinco de ellos aéreos-- y 85 personas.

De otro lado, el incendio forestal declarado también este domingo a las 13.20 horas, en el término municipal de Cabezarrubias del Puerto (Ciudad Real), y que llegó a alcanzar por algo más de una hora la situación operativa de Nivel 1 por corte de carretera CR-5021 y afección de humo a la población, quedó extinguido a las 18.20 horas.