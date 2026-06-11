Controlado el incendio forestal declarado en Brazatortas (Ciudad Real)

Incendio forestal en Brazatortas. - INFOCAM

CIUDAD REAL, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad ciudadrealeña de Brazatortas ha quedado controlado a las 21.20 horas y ha descendido a Nivel 0 tras haber alcanzado el Nivel 1 por posible afección de humo a vías de comunicación.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, las llamas han sido detectadas a las 14.13 horas de este jueves por un agente forestal.

En el lugar están trabajando en estos momentos 3 medios terrestres, con 14 personas; y 4 personas más de personal interno.