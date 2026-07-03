Controlado el incendio forestal entre Robledillo de Mohernando y Malaguilla

Incendio forestal en Malaguilla, Guadalajara. - INFOCAM

GUADALAJARA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado este jueves entre los municipios de Robledillo de Mohernando y Malaguilla, en la provincia de Guadalajara, ha sido dado por controlado este viernes sobre las 19.16 horas.

No obstante, según informa el Infocam, ocho medios terrestres y 35 efectivos siguen trabajando en las extinción de las llamas.

El incendio, declarado sobre las 16.18 horas del jueves, ha rebajado su situación operativa a nivel 0 en la mañana del día de hoy permitiendo la reapertura al tráfico de la carretera GU-199 entre Málaga del Fresno y Malaguilla.