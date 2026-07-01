Controlado el incendio de Molinicos (Albacete) que desciende a nivel 0

Declarado un incendio en Molinicos (Albacete) que alcanza nivel 1 por corte de línea eléctrica - INFOCAM
ALBACETE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este miércoles en el termino municipal de Molinicos (Albacete), dentro de la entidad menor Los Collados, ha sido dado por controlado.
Así lo ha publicado el Plan Infocam en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, donde señala que el incendio ha descendido a situación operativa de nivel 0, tras alcanzar el nivel 1 por corte de línea eléctrica.
Siete medios terrestres y hasta 35 efectivos continúan sobre el terreno para dar por extinguido este incendio, que se ha declarado sobre las 16.11 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.