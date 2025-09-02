Controlado el incendio de Nambroca (Toledo), en el que ya solo trabajan dos medios y 9 personas

TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por controlado a las 20.00 horas el incendio forestal declarado en el término municipal de Nambroca (Toledo).

En estos momentos, dos medios terrestres y nueve personas trabajan en las labores de extinción.

Un agente forestal detectaba las llamas a las 17.00 horas de este martes, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Hasta siete medios y 31 personas han llegado a participar en los trabajos de extinción.