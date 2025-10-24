Controlado el incendio en la planta de tratamiento de residuos de Alcázar

Imagen de la planta de tratamiento de residuos de Alcázar de San Juan en Google Street View. - GOOGLE

CIUDAD REAL, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado este viernes en la planta de tratamiento de residuos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha quedado controlado, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

De esta manera, se han retirado las dotaciones de bomberos, quedando en el lugar un vehículo con dos efectivos de retén.

El incendio ha comenzado a las 6.19 horas en esta planta, ubicada en el kilómetro 4 de la carretera CM-3012, y ha quemando unos paquetes de plástico prensados, cuya combustión ha generado columnas de humo visibles desde los puntos cercanos.

Estas mismas fuentes han indicado que dichos paquetes estaban fuera de las instalaciones de la planta y no han afectado a las instalaciones.