El convento de Santa Beatriz de Silva, nuevo escenario a las V Jornadas Medievales de Escalona del 16 al 18 de octubre

Presentación de las V Jornadas Medievales de Escalona. - JCCM

TOLEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Escalona (Toledo) va a celebrar sus V Jornadas Medievales del 16 al 18 de octubre con una programación que supera las 100 actividades y con la incorporación de un nuevo escenario de "valioso patrimonio histórico" como es el Convento de Santa Beatriz de Silva.

Una realidad que le ha permitido afirmar al delegado de la Junta en Toledo y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, que las Jornadas Medievales se han convertido "en un producto turístico de gran atractivo y singularidad".

"No inventa ninguna historia, porque Escalona no recrea una villa medieval imaginaria, sino que recupera y pone en valor una parte fundamental de su propia identidad histórica en la que fue escenario de poder, cultura y esplendor durante la Edad Media".

Así lo ha destacado, junto a la concejala de Turismo, Susana Morón, el contenido de las V Jornadas Medievales de Escalona que "durante los tres días de celebración transforman nuestro pueblo en un gran escenario medieval que combinarán su mercado de artesanía, tabernas y gastronomía; el campamento medieval, los talleres de oficios, exposiciones temáticas, cetrería, juegos y atracciones infantiles; así como espectáculos, música, teatro, animación itinerante, concursos, visitas guiadas y grandes pasacalles", ha informado la Junta en nota de prensa.

Todas estas actividades se distribuirán por diferentes zonas temáticas vinculadas a su patrimonio y su historia como son la del Infante, el campo de honor, el arrabal de Don Álvaro de Luna y el Priorato que acogerá, principalmente los conciertos y representaciones teatrales.

En el gran mercado medieval, "muy popular entre los visitantes", habrá más de 80 puestos de mercaderes y artesanos, a los que se sumarán espacios de restauración y alimentación, tabernas y diferentes propuestas de ambientación".

El objetivo es claro, ha afirmado Álvaro Gutiérrez, "que la visita a nuestras jornadas no se limite a asistir a espectáculos, sino que permita recorrer, vivir y conocer Escalona durante todo el fin de semana" y que "quien llegue atraído por unas justas o por el ambiente medieval termine descubriendo el castillo, las murallas, la literatura, los murales de la Corte de los Prodigios, el Alberche, la gastronomía y el conjunto del patrimonio de nuestro pueblo".

El castillo es el gran protagonista de estas Jornadas Medievales como elemento patrimonial vertebrador del relato porque "bajo su señorío Escalona vivió una etapa de enorme esplendor en la que pasó de ser fundamentalmente una fortaleza defensiva a incorporar un palacio señorial extraordinariamente suntuoso".

Un castillo que en las jornadas del pasado año se incorporó a los escenarios del programa de actividades albergando en su patio de armas el emblemático torneo de justas que no se podrá repetir, ha explicado Gutiérrez, "al estar cerrado por las obras restauración que estamos haciendo en la torre albarrana que desgraciadamente se derrumbó por las intensas lluvias".

EL TORNEO DE JUSTAS, A LA UBICACIÓN INICIAL

Por ello, el torneo de justa retornará a su ubicación inicial en el parking de la Parra que se convertirá "en el campo de honor donde se midan los caballeros en los torneos".

Asimismo, el delegado de la Junta ha destacado que el nuevo enclave patrimonial que se ha incorporado a las jornadas, el convento, va a tener programación propia con conciertos medievales del Grupo Otesa, pasacalles con inicio en este entorno y la representación de 'El milagro de Santa Beatriz de Silva', a cargo de la Asociación Mago de Oz.

Gutiérrez ha asegurado que el equipo de Gobierno municipal trabaja "con intensidad para que estas jornadas vuelvan a ser un éxito como en ediciones anteriores, más de 30.000 visitantes en 2025", pero esto no sería posible "sin la participación vecinal y cultural de la ciudadanía de Escalona que, de nuevo, va a ser uno de los pilares de esta quinta edición".

Una implicación y aportación que como alcalde ha querido reconocer y agradecer a asociaciones, agrupaciones y colectivos locales "que se vuelcan con sus jornadas y con la historia de su pueblo, reforzando la idea de que no se trata de un espectáculo que llega desde fuera sino de una celebración construida desde el propio municipio".

Y al igual que crecen las actividades y los escenarios patrimoniales, también lo hace la participación vecinal con la incorporación este año de dos nuevos grupos locales como son Tera Evento y la Escuela de Fernando Zapata.

Sumándose de esta forma a ese grupo de colaborador en el que están la Asociación Mago de Oz, la Asociación de Mujeres Iris, la Asociación Musical Santa Cecelia, e Grupo de Bailes Inmaculada Concepción o la Asociación Don Álvaro.

El viernes 16, a las 18.00 horas, darán comienzo las V Jornadas Medievales de Escalona con el tradicional pasacalle inaugural desde el Castillo, al que seguirá el pregón del mercado y las actividades programadas hasta la medianoche.

El sábado 17 y el domingo 18 las jornadas amplían horario desde las 11.00 horas y hasta las 12 de la noche el sábado con actividad prácticamente ininterrumpida y hasta las 20:00 horas el domingo con el gran pasacalle de clausura, música, personajes de época y todas las compañías.