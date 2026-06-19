El convento de Santa Fe de Toledo volverá a abrir al público el martes tras la marcha de la Colección Roberto Polo

Convento Santa Fe de Toledo. - CULTURA C-LM

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes, día 23, el convento de Santa Fe de Toledo volverá a abrir sus puertas al público, permitiendo la visita a las salas musealizadas y a los espacios que albergan importantes restos arqueológicos, tras la marcha de la colección Roberto Polo.

Los visitantes podrán recorrer las salas 1 a 5, así como el patio y el jardín, lo que supone la apertura de toda la planta baja del edificio, con excepción de la iglesia y de las salas de exposición actualmente cerradas, tal y como ha informado Cultura Castilla-La Mancha a través de distintas redes sociales y recoge Europa Press.

Entre los principales atractivos del recorrido destacan los restos del antiguo palacio islámico, la Capilla de Belén, la Capilla Calatrava y la sacristía, donde puede contemplarse una selección de obras de Alberto Sánchez.

Esta apertura permitirá compatibilizar los trabajos de adaptación y renovación del espacio con motivo de la nueva propuesta museística, al tiempo que garantiza a la ciudadanía la posibilidad de seguir disfrutando y conociendo el rico patrimonio histórico y cultural que conserva el convento de Santa Fe.

El horario de apertura será de lunes a sábado de 10.00 a 18.00 horas, y los domingos de 10.00 a 15.00 horas, con entrada gratuita.

Desde el 27 de marzo de 2019, el convento de Santa Fe albergaba la sede principal de la Colección Roberto Polo-Corpo, pero en septiembre del pasado año 2025 el Gobierno regional avanzó la resolución del acuerdo de cesión y exhibición de obras del coleccionsita, tanto en Toledo --el convento de Santa Fe-- como en su sede de Cuenca --en la antigua iglesia de Santa Cruz--.

La decisión, adoptada "de acuerdo mutuo", se llevó a cabo debido a que las propuestas ya no generaban un aumento en el número de visitantes y al deseo de Polo de exponer su obra en otros lugares y el de la Junta de mostrar nuevas colecciones artísticas en los espacios que había ocupado el mecenas.