Convocadas las ayudas provinciales para deportistas destacados de Cuenca con una dotación de 70.000 euros

Estas ayudas están dirigidas a deportistas nacidos entre 2005 y 2011 para impulsar los jóvenes talentos deportivos de la provincia. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha publicado la convocatoria de ayudas para deportistas destacados correspondiente al año 2026, una línea de subvenciones que cuenta con una dotación total de 70.000 euros y cuyo objetivo es contribuir a la financiación de la actividad competitiva y la preparación técnica de los jóvenes talentos deportivos de la provincia durante la temporada 2025/2026.

Estas ayudas están dirigidas a deportistas nacidos entre los años 2005 y 2011, así como, de forma extraordinaria, a deportistas con discapacidad nacidos entre 1991 y 2004 que acrediten resultados destacados a nivel nacional, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Entre los requisitos figura haber nacido o residir en la provincia de Cuenca y contar con resultados relevantes obtenidos durante el año 2025 en competiciones oficiales federadas.

El diputado de Deportes, Abel Fresneda, ha destacado que esta convocatoria "es una herramienta fundamental para que nuestros deportistas puedan seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel sin que las dificultades económicas supongan un freno para desarrollar todo su potencial".

En este sentido, ha señalado que "desde la Diputación queremos estar al lado de quienes, con esfuerzo y sacrificio, llevan el nombre de la provincia de Cuenca por toda España y también fuera de nuestras fronteras".

La convocatoria contempla ayudas para deportistas con resultados regionales y nacionales, valorando tanto las clasificaciones obtenidas como la actividad competitiva desarrollada, la progresión deportiva y la participación en campeonatos oficiales.

Entre los gastos subvencionables se incluyen los desplazamientos, alojamientos y manutención para competiciones, la adquisición de material deportivo específico, gastos de residencia y entrenamiento, servicios médicos y de fisioterapia, licencias e inscripciones federativas o las cuotas satisfechas a clubes deportivos.

Fresneda ha recordado que "la provincia cuenta con una cantera deportiva extraordinaria y estas ayudas buscan reconocer el trabajo realizado durante toda una temporada, además de facilitar que nuestros deportistas puedan seguir progresando en su carrera deportiva con mayores garantías".