Convocadas las ayudas para la tutorización y asesoramiento a personas emprendedoras en C-LM

Archivo - La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha convocado las ayudas para la tutorización y asesoramiento a personas emprendedoras en Castilla-La Mancha.

Según la Orden, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este viernes, recogida por Europa Press, el objetivo de la convocatoria es prestar servicios de asesoramiento y tutorización a las personas desempleadas u ocupadas, que figurasen inscritas como demandantes de empleo o servicios en la red de oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, que deseasen iniciar un proyecto de autoempleo, y con ello la finalidad de fomentar un emprendimiento responsable y con éxito.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las asociaciones de trabajadores autónomos de carácter intersectorial; las organizaciones empresariales y sindicales de carácter intersectorial, ámbito autonómico o provincial, que tengan entre sus fines la promoción empresarial, el empleo y el apoyo al trabajo autónomo en Castilla-La Mancha; las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha; los Centros Europeos de Empresas e Innovación CEEIs; otros organismos, instituciones, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, de carácter privado y con personalidad jurídica y capacidad de obrar, que tengan entre sus fines la promoción empresarial, el empleo y/o el apoyo al trabajo autónomo, y las universidades públicas con sede en Castilla-La Mancha.

Las subvenciones concedidas al amparo de esta orden serán incompatibles con otras que se obtengan con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la misma finalidad.

El plazo de presentación a las ayudas permanecerá abierto desde este sábado hasta el 21 de junio a través del formulario normalizado que se incluirá en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de autoempleo.

Las ayudas reguladas en esta orden se podrán financiar tanto con la distribución territorializada de los fondos finalistas realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, así como con cargo a los fondos propios de la consejería competente en materia de trabajo autónomo distribuidos en las partidas presupuestarias y anualidades que se determinen en la correspondiente resolución de convocatoria.