Convocan una beca de formación en la Biblioteca Luisa Sigea del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha

Biblioteca Luisa Sigea del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha - JCCM

TOLEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha lanza una nueva beca de formación para la Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea. La beca está dirigida a personas con titulación Biblioteconomía, Información y Documentación a partir de 2021, para contribuir en su formación y que puedan aplicar la perspectiva de género a la biblioteconomía y documentación.

La beca, correspondiente al período 2026-2027, tendrá una duración máxima de 12 meses y una dotación total de 17.352,24 euros, con una asignación de 1.424 euros brutos mensuales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el DOCM, de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Deberá adjuntarse también una carta de presentación, certificado académico y currículum vitae detallado.

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López Tomé, ha destacado que "la Biblioteca Luisa Sigea es un espacio muy especial, no hay otro igual en la región, y con esta beca queremos que alguien con buena formación pueda especializarse todavía más en trabajar con perspectiva de género". López Tomé ha añadido que "cada vez hace más falta este perfil, tanto en lo público como en lo privado, así que para nosotras es una forma de seguir apostando por ello".

La Biblioteca y Centro de Documentación Luisa Sigea nació en 2007 como un recurso técnico del Instituto de la Mujer para promocionar la lectura y la investigación en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Se trata del único centro bibliotecario y documental de Castilla-La Mancha especializado en feminismo e igualdad de género, y presta además apoyo documental al personal del propio Instituto y a las unidades de igualdad de las consejerías y organismos autónomos de la Junta de Comunidades.