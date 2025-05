Cooperativas Agro-alimentarias ensalza el buen hacer del sector con su entrega de premios en Albacete

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha entrega este jueves, 22 de mayo, en Albacete sus IV Premios Cooperativos, una cita que coincidirá con su Asamblea General Ordinaria, que este organismo aprovechará para plantear dos retos principales: el agua y el relevo generacional en el campo.

Tal y como ha afirmado en declaraciones a Europa Press el director general de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Miguel del Real, estos reconocimientos se celebran con la idea de transmitir a la sociedad el "buen hacer" del cooperativismo y la competitividad de las cooperativas.

Serán el Premio a la Excelencia Cooperativa, el Premio a la Sostenibilidad Económica, el Premio a la Sostenibilidad Social, el Premio a la Sostenibilidad Medioambiental y el Premio al Mérito Rural (dirigido a cooperativas ubicadas en municipios menores de 2.000 habitantes).

Además, el Consejo Rector ha decido conceder ex aequo el 'Premio Valores Solidarios' a las localidades de Mira (Cuenca) y Letur (Albacete), los dos municipios de Castilla-La Mancha que resultaron más gravemente afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre de 2024, para que "no se olvide que todavía necesitan seguir recibiendo ayuda".

Este galardón, el único con dotación económica y que en esta anualidad contará con un total de 8.000 euros a repartir entre las dos entidades premiadas, tiene como objetivo reconocer la labor de entidades sin ánimo de lucro o instituciones públicas que destaquen por sus acciones humanitarias o solidarias con los colectivos más necesitados. Recogerán esta distinción los alcaldes de dichos municipios.

Además, habrá "un reconocimiento muy especial", un homenaje a título póstumo a Darwin Cruz Palomares, quien fuera primer presidente de la organización, entonces conocida como UCAMAN (Unión de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha).

Fue "el que lideró hace 36 años" la creación de lo que hoy es esta organización y que también recibió en su momento "la insignia de oro del cooperativismo".

"Ahora, con ocasión de su fallecimiento, queríamos hacer un último reconocimiento, darle un último abrazo simbólico a su viuda, a sus hijas, agradeciéndole todo lo que trabajó en aquel momento para, cuando no había nada, construir una organización como la que hoy tenemos". En aquel entonces arrancó "con poco más de 10 o 12 cooperativas" y hoy hay casi 300, ha afirmado el director general.

RELEVO GENERACIONAL Y AGUA

En la Asamblea General Ordinaria de Cooperativas se abordará el desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Rural y Recreto Demográfico, conscientes de dos problemáticas concretas: el relevo generacional y el agua.

La organización incide en "la necesidad de seducir a los jóvenes" para que se incorporen a la agricultura, pero también las cooperativas tienen que dar respuesta a aquellos agricultores que cesan en la actividad y que no pueden tener relevo, para que esas explotaciones sigan estando "vivas".

La propuesta que se trasladará a las cooperativas es que tienen que liderar la gestión de esas tierras, de los socios que ya no continúan en la actividad y que no tienen relevo. A través de secciones de cultivo en común, se podrían gestionar esas tierras "para que no se deslocalice la propiedad, para que no se queden ociosas, o para que la única alternativa no sea poner placas solares".

Esta realidad "supone una pérdida de competitividad que tenemos que intentar que no ocurra", ha afirmado Del Real, que precisa que unos 5.000 jóvenes en los últimos 8 o 10 años se han incorporado a través de las ayudas, lo que ha tildado de "buena noticia".

"Pero el balance sigue siendo negativo. Son más las salidas que las entradas, y por lo tanto seguimos en un sector cada vez más envejecido y donde el joven, además de las ayudas, tiene unos factores limitantes muy importantes, que es el acceso a la tierra, que es muy costoso, y el acceso a la maquinaria, además del agua", ha lamentado.

POTENCIAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Sobre agua, hay que trabajar "para buscar soluciones", pues "ya la anterior planificación fue muy dura con el sector agroalimentario, con muchas restricciones, con muchas limitaciones".

En un momento en el que se está empezando a diseñar la futura planificación hidrológica del 2027, lo que Cooperativas percibe es que el escenario "no va a ser mejor" y "va a empeorar todavía más el acceso al agua en la agricultura".

El reto pasa, según el director general, por conocer realmente el potencial de las aguas subterráneas, una realidad que debe ir en paralelo a la lucha que se está manteniendo desde el Gobierno regional para que "los ríos que discurren por nuestra región garanticen los caudales ecológicos".

Menciona además que ha sido un año donde las lluvias les "han hecho ser más optimistas" y en el que "la climatología está siendo bondadosa con el campo", sin olvidar los "episodios de pedriscos" en lugares como Albacete y Toledo.

Describe que actualmente hay un "cooperativismo muy consolidado y muy sólido", que ha hecho "los deberes bien durante estos últimos años", con una innovación tecnológica "muy importante, que está ganando mercados internacionales".

No obstante, mencionan "las dificultades geopolíticas, los problemas de los aranceles", un último aspecto con el que tienen que convivir y por el que tendrán que buscar alternativas en otros mercados, "para salvar los escollos arancelarios que desde Estados Unidos quieren imponer".