Cooperativas C-LM cree que acuerdo con Mercosur tiene "sombras" en la reciprocidad y "luces" para vino, aceite y queso

TOLEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, ha apuntado que el acuerdo sellado entre la Unión Europea y Mercosur tiene "luces y sombras", señalando como puntos negativos los problemas que ven en el "principio de reciprocidad" para la entrada de productos y, como positivos, las ventajas que pueden tener dos sectores "estratégicos" en la región como el vino y el aceite.

Del Real, preguntado por los medios este lunes en Toledo, ha opinado que la Unión Europea ha "perdido una oportunidad" para "forzar un poco más y que haya una mayor reciprocidad" en las exigencias medioambientales, de seguridad alimentaria, de trazabilidad y de derechos laborales "respecto a los productos que vienen de fuera".

En este sentido, aunque ha reconocido que "se han establecido cláusulas de salvaguarda", no tienen "la certeza de que vayan a ser lo suficientemente efectivas como para impedir esa entrada masiva de productos con una desventaja hacia nosotros".

Sin embargo, desde la perspectiva regional cree que dos sectores "estratégicos" como el vino y el aceite y también el lácteo "no salen del todo mal parados" y se puede "abrir una ventana de oportunidad para que nuestros productos vitivinícolas, nuestro aceite de oliva y nuestros quesos manchegos puedan salir a todo el mercado que Mercosur ofrece ahora".

"En general hay sectores muy perjudicados, como el sector ganadero, pero en tres sectores muy estratégicos nuestros parece que puede haber una cierta ventana de oportunidades", ha concluido.

APOYO A LAS REIVINDICACIONES DEL 29 DE ENERO

Por otro lado, Del Real ha aprovechado para mostrar su apoyo a las protestas organizadas el día 29 de enero por Asaja y UPA contra el acuerdo con Mercosur, el recorte del marco financiero y del presupuesto de la PAC.

"Nosotros, como siempre, cuando hay unidad de acción colaboramos y participamos activamente, vamos a participar en estas movilizaciones porque la plataforma reivindicativa que se ha elaborado coincide con nuestro posicionamiento", ha incidido.