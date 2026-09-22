El coronel Vizuete cesará en su cargo en octubre como delegado de Defensa en C-LM y será relevado por Gabriel Flores

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Jose Pablo Sabrido, y el coronel delegado de Defensa, Juan Luis Vizuete. - DELEGACIÓN

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coronel delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete, cesará en su destino el próximo mes de octubre y será relevado por el coronel Gabriel Flores.

El edificio Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha en Toledo ha celebrado el acto 'Día de la Delegación', para conmemorar los 31 años de servicio de esta Delegación a España, y en particular, a la sociedad de la provincia de Toledo desde su creación.

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Jose Pablo Sabrido, ha agradecido a Vizuete su labor al frente de la Delegación durante esta etapa profesional en la que ha estado al frente de la institución desde su nombramiento en 2020.

Tras seis años al frente de la Delegación, ha destacado la conmemoración del 450 Aniversario de la Batalla de Lepanto o las jornadas de Seguridad y Defensa para Docentes y Orientadores en las que han participado 130 profesores en sus tres ediciones, en Toledo y Albacete.

En el ámbito provincial, ha mencionado los dos conciertos de música militar realizados en esta sede la participación de 65 centros educativos en el concurso literario escolar 'Carta a un Militar Español', las 405 charlas sobre Fuerzas Armadas en colegios e institutos de secundaria, la realización de las pruebas selectivas para el acceso a Militar de Tropa y Marinería por 6150 aspirantes con una tasa de aprobados del 28,3% de los presentados, y que la implantación de la administración electrónica ha permitido reducir el consumo de papel en un 70%, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

AUTORIDADES

En el acto han estado presentes, entre otros, el subdelegado en la provincia, Carlos Ángel Devia, así como la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares.

Cañizares ha puesto en valor la labor "para con nuestros conciudadanos" de todos aquellos servidores públicos, como es el caso de la Policía Local y de Protección Civil, que trabajan por la convivencia de nuestros vecinos de Toledo, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.