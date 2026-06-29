La Corporación conquense agradece el trabajo de Gómez Cavero en el día en el que se formaliza su renuncia como concejal

Archivo - El candidato de Cuenca nos Une a la Alcaldía, Isidoro Gómez Cavero. - LOLA PINEDA/EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Cuenca, en su sesión de junio, ha tomado conocimiento de la renuncia al acta de concejal de Isidoro Gómez Cavero, líder de Cuenca nos Une, que pone fin por motivos de salud a una trayectoria de siete años en la Corporación Municipal.

El que también fuera médico y presidente del Balonmano Ciudad Encantada no ha podido despedirse personalmente.

En su lugar ha intervenido la concejala de Cuenca nos Une, Marta Tirado, quien ha ensalzado el legado que deja el impulsor de esta agrupación de electores, destacando su capacidad de negociación y su esfuerzo por "empujar proyectos" que consideraba que podían ser beneficiosos para la ciudad.

Tirado ha dicho que esta renuncia como concejal no significa que Gómez Cavero se desligue completamente del proyecto de Cuenca nos Une, mientras que ha prometido que los que se quedan, lo hacen con la intención de estar "a la altura" de lo que su compañero ha defendido.

La concejala de Cuenca en Marcha, María Ángeles García, ha lamentado los motivos que han llevado a Gómez Cavero esta renuncia, "convencida de que hubiera querido seguir trabajando a toda costa" y ha dicho que ha sido "un compañero afectuoso, con el que siempre se ha podido dialogar a través de las diferencias ideológicas".

La presidenta del Grupo Popular, Beatriz Jiménez, ha apuntado que "hoy toca despedir a un compañero que ha formado parte de la vida municipal durante años" y le ha transmitido "su reconocimiento y cariño", porque siempre, ha dicho, "hay que reconocer el esfuerzo de quien ha tenido responsabilidades en este Ayuntamiento".

Por su parte, Vox ha manifestado que prefieren transmitir sus palabras a Gómez Cavero personalmente.

Finalmente, Dolz le ha dado las gracias a su "hermano" y socio de Gobierno "por todo lo que ha aportado a la ciudad", así como por su esfuerzo "para aguantar hasta que ha podido".

"Nos deja un hueco que será irremplazable, pero se va con la cabeza muy alta", ha asegurado Dolz.