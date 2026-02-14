Cortada la N-320 en Alcocer por la caída de varios árboles en la vía

Imagen de Alcocer en Google Maps. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-320 ha quedado cortada este sábado a la altura de Alcocer (Guadalajara) por la caída de varios árboles en la vía.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el corte afecta a ambos sentidos entre el kilómetro 203 y el 205,5 y se ha producido a las 11.50 horas.

En el lugar están trabajando efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Azuqueca y personal de Mantenimiento de Carreteras. Asimismo, también se ha activado el Centro Operativo Regional de Incendios Forestales para comprobar si algún árbol más estuviera en riesgo de caída en la zona.