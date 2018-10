Cortada la calle Arco de Palacio de Toledo tras la caída de una piedra desde la torre de la Catedral

Publicado 14/10/2018 10:56:05 CET

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La toledana calle Arco de Palacio del Casco Histórico de Toledo ha tenido que ser cortada al tráfico y a los peatones tras la caía en la madrugada de este domingo de una piedra desde la torre de la Catedral Primada sin causar daños personales.

Una dotación de bomberos ha escalado hasta la zona de la torre desde la que han caído la piedra para asegurar el lugar, según han indicado a Europa Press fuentes municipales.

La labor de los bomberos se centra ahora, según estas mismas fuentes, en sanear la zona afectada de la torre del Templo Primado, por lo que están tirando varios cascotes de menor tamaño que están cayendo al suelo.

Con todo, se está trabajando para asegurar la zona con el fin de que no caiga ninguna piedra más y el paso en la calle Arco de Palacio no se abrirá hasta que no esté todo asegurado. Además, se están investigando las causas de lo sucedido.