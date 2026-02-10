Cortada la carretera CM-4017 a su paso por Retuerta del Bullaque por presencia de agua

La interrupción del tráfico se ha producido en las inmediaciones del Área Recreativa de Retuerta.
La interrupción del tráfico se ha producido en las inmediaciones del Área Recreativa de Retuerta.
El tráfico de vehículos ha quedado suspendido en la carretera CM-4017 a la altura del área recreativa de Retuerta del Bullaque, en dirección a Horcajo de los Montes, en la provincia de Ciudad Real, debido al agua.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, la interrupción del tráfico se ha producido sobre las 15.53 horas.

La Guardia Civil y equipos de Mantenimiento de Carreteras se encuentran supervisando la evolución de la situación de cara al mantenimiento del corte de tráfico o su reapertura.

