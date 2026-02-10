Cortada la carretera CM-4017 a su paso por Retuerta del Bullaque por presencia de agua

La interrupción del tráfico se ha producido en las inmediaciones del Área Recreativa de Retuerta. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de vehículos ha quedado suspendido en la carretera CM-4017 a la altura del área recreativa de Retuerta del Bullaque, en dirección a Horcajo de los Montes, en la provincia de Ciudad Real, debido al agua.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, la interrupción del tráfico se ha producido sobre las 15.53 horas.

La Guardia Civil y equipos de Mantenimiento de Carreteras se encuentran supervisando la evolución de la situación de cara al mantenimiento del corte de tráfico o su reapertura.