Cortada la CM-3162, entre Miguel Esteban y El Toboso, por el derrumbe del muro de contención de un talud

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TOLEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera CM-3162, que une Miguel Esteban con el Toboso, ha quedado cortada por el derrumbe del muro de contención de un talud, entre los kilómetro 0 y 7.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se produjo a las 19.43 horas de este domingo.

El derrumbe del muro se produjo a la altura del kilómetro 3 de la citada vía, sin causar heridos. En el lugar se encuentran operarios de Obras Públicas y mantenimiento de carreteras.