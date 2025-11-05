Cortada la CM-4003 a la altura de Bargas tras una salida de vía de un camión

TOLEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera CM-4003 ha quedado totalmente cortada al tráfico este miércoles a la altura de Bargas (Toledo) tras una salida de un camión ocurrida en el kilómetro 10,300 de la citada vía.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el corte se debe a la instalación de una grúa de gran tonelaje para retirar el vehículo pesado.

Hasta que la vía se vuelva a abrir al tráfico, se ha establecido un paso alternativo por la TO-2515 para ir de Bargas a Yunclillos, mientras que los vehículos que circulen de Camarenilla a Bargas tendrán que dar la vuelta, ya que en este caso no hay paso alternativo.

En cuanto al accidente, el conductor del camión, un hombre de 53 años, ha resultado herido leve y ha sido trasladado en una ambulancia convencional al Hospital Universitario de Toledo.