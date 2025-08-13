Cortadas las carreteras AB-106 y AB-105 a su paso por Navas de Jorquera por balsas de agua

ALBACETE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones caídas en las últimas horas han provocado el corte de las carreteras AB-106 y AB-105 a su paso por el término municipal de Navas de Jorquera, en Albacete, manteniendo la interrupción de tráfico desde Ledaña (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, desde las 20.28 horas de este martes las vías permanecen completamente cerradas sin paso alternativo.

El corte viene a prolongar la incidencia en la CU-8221 en Ledaña, que había permanecido durante horas clausurada por el mismo motivo, siendo reabierta al tráfico durante la madrugada. Dado que la vía conquense deriva a las dos carreteras provinciales de Albacete, el tráfico permanece cerrado.

En el lugar de los hechos se encuentran desplegados agentes de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento de Carreteras, a la espera de que descienda el volumen de agua y se puedan realizar las labores de limpieza y acondicionamiento para reabrir el tráfico.