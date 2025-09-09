Cortado el tráfico en la CM-4004 y la CM-4000 en Talavera por riesgo de derrumbe de una torreta eléctrica

El volumen de intervenciones superó en 26.917 a las del mismo periodo del pasado año. - JCCM

TOLEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han cortado el tráfico de vehículos desde el kilómetro 66 de la CM-4004 hasta el kilómetro 51 de la CM-4000 debido al riesgo de caída de una torre eléctrica que pasa por encima de la carretera y las vías cercanas del tren.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que dicho corte se ha efectuado sobre las 13.13 horas de este martes.

En el lugar trabajan agentes de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Talavera, así como efectivos de mantenimiento de carreteras que señalizan la zona del corte.