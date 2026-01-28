Cortado al tráfico un tramo de la CR-633 entre Almedina y Santa Cruz de Cáñamos

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La CR-633 entre las localidades ciudadrealeñas de Almedina y Santa Cruz de Cáñamos tiene un tramo cortado al tráfico por la caída de árboles y otros obstáculos, a consecuencia de la borrasca 'Kristin'.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el tráfico rodado ha quedado cortado entre el kilómetro 0 y el 0,500 de la referida vía.

Se han desplazado hasta ese punto agentes de la Guardia Civil y Protección Ciudadana de Ciudad Real, que están ofreciendo un paso alternativo por la travesía viaja de Almedina.