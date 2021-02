Las Cortes aceptan debatir propuestas de IU y Podemos sobre vivienda, conciliación, residencias y garantías ciudadanas

TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana ha decidido dar traslado a los grupos parlamentarios de cuatro iniciativas propuestas por IU y Podemos, en las que IU pide la creación de un nuevo modelo de organización social del cuidado e impulsar un sistema de residencias de mayores público, universal y de calidad, mientras que Podemos propone dos peticiones para preservar las garantías ciudadanas y garantizar el derecho social de acceso a una vivienda digna y adecuada.

En la sesión de la Comisión que se ha celebrado este martes, los tres partidos han decidido aceptar las cuatro propuestas, aunque Cs y PP han especificado de antemano que, aunque comparten el fondo de las propuestas, no están de acuerdo con las soluciones que plantean tanto IU como Podemos para esas cuestiones.

En primer lugar, el diputado de Cs David Muñoz Zapata se ha mostrado de acuerdo con los problemas de conciliación reseñados en la propuesta de IU, aunque no comparte sus soluciones, abogando por hacer "reformas estructurales del mercado de trabajo" en lugar de "eslóganes". En cuanto a la otra petición de IU sobre residencias de mayores, ha apostado por "no ideologizar el sistema de residencias". "No creemos que la solución esté en poner el foco en ideologizar el sistema sino en hacer que funcione", ha manifestado.

De igual modo, en cuanto a las propuestas de Podemos, con respecto a las garantías ciudadanas ha considerado que hace falta "eficiencia" en el sistema, por lo que ha recordado que la propuesta de Cs es hacer un registro de prestaciones "para que las ayudas lleguen a quien lo necesita en el menor tiempo posible", con un registro único que dé lugar a un sistema de protección "más eficiente".

En cuanto a la petición sobre la vivienda, ha señalado que en su partido comparten el problema en el acceso pero cree que las recetas que propone Podemos "están ideologizadas y no contrastadas por la práctica". "Ya se han aprobado en otras partes y no han funcionado", ha apostillado.

PP APUESTA POR "VOLVER" A LAS POLÍTICAS DE EMPLEO E IGUALDAD

Por parte del PP, la parlamentaria Lola Merino ha asegurado que a su partido le preocupan todos los temas propuestos y, en cuanto a la conciliación, ha apostado por "una vuelta a las políticas de empleo, de igualdad y a poner las medidas necesarias de manera urgente para que el paro deje de tener cara de mujer".

En lo referente a las residencias, Merino ha insistido en que son "el colectivo más afectado y dañado por la pandemia", por lo que ha aprovechado para criticar un sistema de vacunación "que no tiene ninguna previsión" y para recordar sus demandas de test masivos, un sistema de vacunación "mucho más rápido" y la apertura del nuevo hospital de Toledo.

"Estoy segura de que IU y Podemos también aceptarían nuestras propuestas, porque son las que nacen de las asociaciones y colectivos de Castilla-La Mancha", ha concluido.

Por su parte, el diputado del PSOE Iván Rodrigo ha preferido no analizar las cuestiones propuestas en la Comisión "para no entrar en cuestiones demagógicas o datos aislados", prefiriendo que sean tratadas en el debate oportuno "de manera profunda".