Las Cortes de C-LM arrancan el séptimo periodo de sesiones con pleno este jueves y el Debate de la Región aún sin fecha

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TOLEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha arrancan el séptimo periodo de sesiones con la celebración de un pleno este jueves, 3 de septiembre, y con el Debate sobre el Estado de la Región aún sin fecha pero que tradicionalmente se celebra en octubre y la tramitación de los presupuestos generales para el año próximo como tareas "fundamentales".

Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria de la Mesa, Charo García-Saco, que ha comparecido en rueda de prensa tras las reuniones conjunta y por separado de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, presididas por el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

Aunque el séptimo periodo de sesiones es "corto", es el "más intenso del año" y el último de la legislatura, tal y como ha recordado la secretaria de la Mesa.

De este modo, el pleno del próximo jueves incluirá en el orden del día un debate general sobre la gestión de centros de menores, otro sobre la política de recursos hídricos y otro debate general sobre incendios.

Además, se debatirá una proposición de ley para remitir a las Cortes sobre derechos y libertades de extranjeros en España.

Por último, la sesión plenaria incluirá preguntas orales sobre el hospital de Hellín, sobre las tarjetas sanitarias a personas migrantes y sobre educación de cero a tres años.

A falta de que se puedan registrar nuevas iniciativas legislativas por parte del Consejo de Gobierno y de los grupos políticos, ahora mismo están en tramitación en las Cortes la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Castilla-La Mancha, que está pendiente de abordarse en comisión.