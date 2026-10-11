El corto 'Una vocal' de Polo Menárguez, preseleccionado para los Goya tras triunfar en el Fescigu

Premios Picazo del Festival de Cine Comprometido de Guadalajara. - FESCIGU

GUADALAJARA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Comprometido de Guadalajara ha cerrado su 24ª edición con 'Una vocal', de Polo Menárguez, como ganadora del Primer Premio Picazo al Mejor Cortometraje. 'Homing', de Elizabeth Atherton y Hansel Rodrigues, recibe el Segundo Premio Picazo, mientras que 'In Memoriam' se lleva el Premio Picazo del Público y 'Donde el viaje termina', de Víctor Somoza y Nadia Mata, obtiene el Premio Picazo a la Conciencia Social, concedido por Cruz Roja.

El palmarés se completa con 'Ya nos tocaba', de Ángela Conde, como ganador del Premio Picazo al Mejor Requetecorto.

Según informa el festival, 'Una vocal' queda preseleccionado para los Premios Goya 2027, gracias a la condición del Fescigu como festival colaborador con la Academia de Cine.

UN RECUERDO PARA MIGUEL LEZCANO

La gala de clausura, celebrada este sábado en Azuqueca de Henares, ha reservado uno de sus momentos más emotivos para Miguel Lezcano Quiles, fallecido este año a los 99 años. Escritor, poeta, dibujante y amante del cine, Lezcano formó parte del movimiento postista de la Guadalajara de los años cincuenta y, junto a Miguel Picazo, impulsó el Cineclub Estudio.

Se ha recordado además su estrecha relación con el Fescigu, del que fue espectador fiel en sus diferentes etapas, desde el Auditorio Buero Vallejo hasta el autocine y posteriormente el EJE de Azuqueca.

Con el acto de este sábado, el Fescigu cierra nueve días de programación en los que ha desplegado cinco bloques de Sección Oficial con 30 cortometrajes y dos pases de cada uno, tres sesiones de Requetecortos, nueve secciones paralelas, la nueva MiniSala, el Hall Solidario, actuaciones, exposición y diferentes contenidos alrededor de las adicciones.

A ello se suman las sesiones educativas de Infancine y Juvencine, cuya campaña continuará posteriormente en el Centro San José de Guadalajara, y la presencia de numerosos cineastas que han acompañado sus obras durante toda la semana.