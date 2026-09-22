Cortometrajes y música se darán la mano en la XI Semana de Cine Corto de Sonseca del 26 de septiembre al 4 de octubre

Presentación de la XI Semana de Cine Corto de Sonseca. - EUROPA PRESS

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 cortometrajes se exhibirán en la XI Semana de Cine Corto de Sonseca, que se desarrollará del 26 de septiembre al 4 de octubre, uniendo a las proyecciones otras propuestas alternativas como conciertos de diferentes estilos.

Así lo han puesto de manifiesto durante la presentación de esta cita la alcaldesa de Sonseca, Victoria Martín; José Valentín, en representación de la Asociación Amigos de Antonio Cerrillo; el diputado de Promoción de la Salud de la Diputación, Manuel Galán, y Javier López, propietario del Cine Central y miembro de la organización del festival.

Los cortometrajes que se podrán ver --en dos tandas diferenciadas desde el lunes 28 al sábado 3 de octubre-- han sido seleccionados de entre un total de 1.030 cortos llegados de España y otros países como Italia, Francia, Canadá, Perú, Chile, México, Paraguay o Bielorrusia.

De los 16 seleccionados, doce lo son en la categoría general, dos en animación y dos son locales, tal y como ha explicado López, quien ha destacado que el jurado, a diferencia de otros festivales, verá los cortos a valorar junto al público. Unos trabajos de "temáticas muy distintas" y con tendencia cada vez a "menos comedia", ha reconocido.

En total habrá diez categorías premiadas, de las que deberán responder los cuatro miembros del jurado --el director Javier Quintas y las actrices Rocío Muñoz-Cobo, Sara Molina y Karina Kolokolchykova-- el domingo 4 de octubre a las 19.00 horas, donde también protagonizarán una mesa redonda.

Además, el domingo 27 de septiembre se proyectará 'A la cara' de Javier Marco, premio al Mejor Largometraje español en el Festival de Gijón 2025, y película basada en un cortometraje del mismo nombre que pasó por la V Edición de la Semana de Cine Corto de Sonseca. En la proyección, a las 18.30 horas, estarán presentes el director, Javier Marco, y el actor Mario Zorrilla.

La alcaldesa ha detallado que, junto la parte cinematográfica, la programación de la XI Semana de Cine Corto incluirá distintos conciertos, uno de ellos ya celebrado el pasado sábado 19, al que se sumará, en la Casa de las Cadenas, el día 24 de septiembre la actuación de SaxToletum Quartet, y el día 25, la de Cuarteto de Cuerda. Ambos a las 20.00 horas al precio de 3 euros.

SONSECA, REFERENTE CULTURAL

Victoria Martín ha asegurado que esta actividad quiere mostrar a Sonseca "como referente cultural de la Comunidad Autónoma, poniendo a disposición de un público ávido de cine los mejores trabajos de una actividad tan poco valorada como son los cortometrajes y reivindicar la labor de cines independientes".

Además, ha destacado la "masiva asistencia de público" que tienen las proyecciones, ya que durante los seis días se registran "llenos prácticamente en su totalidad" en las 180 localidades que ofrece el Cine Central.

En representación de la Asociación Amigos de Antonio Cerrillo, Valentín ha valorado que esta cita haya superado "con nota" los diez años, cuando empezó "siendo una excusa para que la gente conociera el patrimonio cultural de Sonseca", a través de un evento "totalmente transversal".

Por su lado, el diputado de Promoción de la Salud de la Diputación ha manifestado el respaldo de la institución provincial a una cita que abre "una nueva etapa" y que "tiene continuidad" y ha conseguido hacerse "un hueco entre el público" y hacer del cine "un punto de encuentro en Sonseca".

"Cultura, promoción y desarrollo local van muchas veces de la mano y la Semana del Corto es un ejemplo de ello", ha concluido.