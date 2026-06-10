La creación de empresas baja un 4,9% en abril en Castilla-La Mancha pero marca el cuarto mejor dato histórico

Archivo - Se constituyeron un total de 330 empresas. - JCCM - Archivo

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha bajó un 4,9% en abril en tasa interanual con un total 330 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 47, un 4,4% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de abril en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 330 empresas creadas el pasado mes de abril se suscribieron algo más de 9,6 millones de euros, lo que supone un 34,45% más que en el mismo mes de hace un año (9,6 millones de capital desembolsado).

Por provincias, Toledo registró el mayor volumen de empresas constituidas, con 148 y un total de 5.257.000 euros suscritos y desembolsados, seguida de la provincia de Ciudad Real, con 76 constituciones por valor de 1.092.000 euros.

Le siguen Albacete, con 43 sociedades limitadas, con un capital de 2.291.000 euros; Guadalajara, con 39 nuevas empresas y un capital de 337.000 euros, y, finalmente, Cuenca, con 24 nuevas empresas con 624.000 euros.

De las 47 empresas que echaron el cierre el pasado mes de abril en Castilla-La Mancha, 42 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 4 restantes por otras causas.

La Rioja (+41,94%) Asturias (+39,6%) y Murcia (+23,33%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Canarias, Madrid y País Vasco con retrocesos de un 9,37%, 8,87% y un 8,41%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, aumentó en todas las comunidades siendo Extremadura (+100%), Navarra (+100%) y La Rioja (+58,33%)) donde más empresas se destruyeron, excepto en Murcia en donde la tasa interanual de disoluciones se redujo un 61,9%. y en País Vasco con una caída del 28,33%.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 37,3% en Castilla-La Mancha en abril, hasta las 70 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 24,94 millones de euros, cifra un 44,3% superior a la de abril del año anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 2% en abril en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.558 empresas, la menor cifra en un mes de abril desde 2023.

Con el descenso de abril, la constitución de empresas vuelve a terreno negativo después de haber encadenado tres meses consecutivos de ascensos interanuales.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades creció un 20,2% interanual, hasta los 513,1 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.399 euros, aumentó un 22,7% en relación a abril de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en abril se disolvieron 2.064 empresas, cifra un 24,9% superior a la del mismo mes de 2025 y que equivale a la desaparición de 69 sociedades cada día del mes de abril.