La creación de empresas sube un 18,3% en julio en Castilla-La Mancha

TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 18,3% en julio en tasa interanual con un total 329 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 38, un 26,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Castilla-La Mancha encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 329 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 21,94 millones de euros, lo que supone un 266,97% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 38 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Castilla-La Mancha, 25 lo hicieron voluntariamente; 8 por fusión con otras sociedades y las otras 5 restantes por otras causas.

Murcia (+41,26%) Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 26,1% en Castilla-La Mancha en julio, hasta las 51 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 20,1 millones de euros, cifra un 45,2% inferior a la de julio del año anterior.