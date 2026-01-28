Cristina Maestre defiende que Mercosur "no puede ser la excusa para tapar los recortes de la PAC"

La eurodiputada del PSOE Cristina Maestre. - PSOE

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cristina Maestre, miembro de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, ha defendido que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur supone una oportunidad para el sector agrícola europeo y ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los agricultores tras la adopción de las medidas de salvaguarda, por parte de la Comisión de Comercio Internacional.

Maestre ha recordado que, con la aprobación del Reglamento de Salvaguarda entre la Unión Europea y Mercosur, una vez entre en vigor el acuerdo, los agricultores estarán protegidos con estos mecanismos de "freno de mano".

Este reglamento establece los procedimientos para garantizar la aplicación oportuna y eficaz de las medidas de salvaguarda bilaterales en el acuerdo UE-Mercosur. Se prevé la paralización del acuerdo si se producen más importaciones de las acordadas, si entran productos no autorizados o si los precios caen, incluso de manera moderada. Con una bajada del 5 % de los precios, el acuerdo se puede suspender, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Asimismo, ha destacado que "la Unión Europea ya ha estado trabajando para asegurar la reciprocidad en los estándares fitosanitarios". "La legislación europea no se cambia con los Acuerdos", ha dicho Maestre, que asegura que "los productos importados de Mercosur deberán cumplir con las normas fitosanitarias europeas, no tienen otra opción".

Además, durante el Consejo de Agricultura, la Comisión Europea ha lanzado el Grupo de trabajo para mejorar la eficiencia de los controles en frontera de los productos importados en la Unión Europea. Esto supone un aumento de agentes y controles aduaneros para garantizar que los plaguicidas, más peligrosos y prohibidos en la UE, no entren a través de productos importados de terceros países, además de su conformidad con la normativa europea.

Asimismo, Maestre ha pedido al Partido Popular que deje la hipocresía a un lado en relación con Mercosur y ha criticado su falta de coherencia, recordando que en los últimos días el PP "se ha escondido, luego ha afirmado que apoyaba el acuerdo, después que no, y ahora asegura que el reglamento ha salido adelante gracias a ellos". "Deben aclararse", ha señalado. Añadiendo que "no se debe utilizar el debate sobre Mercosur para ocultar los recortes de la PAC".

"Mientras PP y Vox se enfrentan a base de mentiras y bulos, los socialistas hablamos al campo con claridad, trabajamos codo con codo con los agricultores para ofrecerles oportunidades con garantías y luchamos para que no se produzcan recortes en la PAC", ha dicho.

Por último, ha exigido al PP y Vox que "abandonen la demagogia y se centren en la PAC". Los recortes son propuestas por el comisario de Agricultura y por la presidenta de la Comisión Europea, que son del Partido Popular. "Los y las socialistas defendemos una PAC justa y equilibrada, porque un presupuesto diezmado sí que afectará al campo", ha sentenciado Maestre.