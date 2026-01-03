Cruz Roja seguirá trabajando en Almodóvar del Campo, tras renovar su colaboración con el Consistorio del municipio

El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y la Asamblea Local de Cruz Roja han formalizado la renovación de su convenio anual de colaboración. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y la Asamblea Local de Cruz Roja han formalizado la renovación de su convenio anual de colaboración, acuerdo dotado nuevamente con una partida de 25.000 euros, para garantizar fundamentalmente las labores preventivas y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Han rubricado este documento con cargo a 2025 el alcalde, José Lozano García, y del presidente local de la entidad a nivel local, Paco Real, que han puesto en valor la estrecha coordinación existente entre la administración local y la organización humanitaria.

Según informa el Consistorio, José Lozano ha destacado una vez más el carácter estratégico de esta cooperación, que se ha consolidado a lo largo de los años, subrayando que "el soporte que da Cruz Roja es vital para el desarrollo de las numerosas actividades que acoge la localidad, garantizando siempre una cobertura profesional y cercana".

Asimismo, ha puesto en valor la labor altruista del equipo humano que conforma la asamblea, agradeciendo tanto a los voluntarios como al comité que la encabeza en Almodóvar del Campo, "su dedicación constante, en lo que es una labor ejemplar en beneficio de todos los vecinos y quienes nos visitan con motivo de determinado evento".

Por su parte, Paco Real enfatizaba una vez más la fluidez en la relación con el Consistorio, señalando que el apoyo recibido es fundamental para que Cruz Roja pueda desempeñar su misión sin contratiempos, valorando además la sensibilidad del alcalde hacia las necesidades de la organización.

Desde la Asamblea Local se incide en que el verdadero motor de la institución son sus voluntarios, quienes, junto con el comité local, hacen posible que los programas salgan adelante.

Finalmente, el encuentro ha servido para abordar la introducción de otras mejoras necesarias en la sede de la Asamblea Local, sita en la calle Luisa Boada, en este caso centrada en la renovación del colector interior, conducción ya anticuada que requiere del cambio a una nueva conducción que sea totalmente operativa