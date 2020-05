Cs aboga por revisar el modelo de residencias de mayores en C-LM para que dejen de ser "semihospitales"

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

TOLEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Castilla-La Mancha se muestra partidario de revisar el modelo de funcionamiento de las residencias de mayores pues, tras el impacto del COVID-19, ha quedado en evidencia que "no es adecuado". Además de incrementar las inspecciones "eficientes", aboga por que estos centros dejen de ser "semihospitales" que alivien la carga asistencial de estos centros sanitarios, en aquellos casos en que los pacientes precisan de determinados cuidados.

Así lo ha defendido la portavoz de Ciudadanos Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, que, en una entrevista con Europa Press, y tras cuestionar que en este asunto "Bienestar Social y Sanidad están por separado", ha insistido en que las residencias de mayores no pueden sustituir a los hospitales en el cuidado de determinado tipo de pacientes.

"Puede haber centros especializados para la gente que necesita cuidados al salir del hospital. Pero las residencias deben ser un lugar donde los mayores tengan calidad y una vida en plenas condiciones", ha señalado Picazo, que ha incidido en la necesidad de plantear la revisión del sistema de prestaciones a mayores.

Luego de sugerir aumentar el presupuesto destinado a dependencia para que los mayores tengan la opción de quedarse en casa al cargo de cuidadores profesionales o de familiares, la parlamentaria de Ciudadanos ha matizado que el debate no está en si la gestión de las residencias ha de ser pública o privada, pues el coronavirus ha golpeado de igual modo a los centros gestionados de un modo u otro.

"No es tanto el modelo. Todas las residencias, ya sean concertadas, públicas o privadas, han de tener las mismas condiciones de calidad asistencial. Las inspecciones han de ser eficientes y hay que destinar fondos, y no que cada uno la pague como buenamente pueda. Los mayores no se lo merecen", ha concluido.

AYUDAS DE EMERGENCIA EXCEPCIONAL

En otro orden de cosas, y preguntada sobre si los 14 millones articulados por el Gobierno regional para llegar a 13.000 familias en situación de vulnerabilidad por medio de las Ayudas de Emergencia Excepcional, Picazo, que no ha precisado si a Ciudadanos esa cantidad le parece suficiente, sí ha aseverado que en lo económico y lo social "ningún castellanomanchego se puede quedar atrás".

La responsable de la formación naranja ha indicado que, en base a la información proporcionada por el Gobierno regional, esas ayudas de Emergencia Excepcional se extenderían hasta el mes de junio, fecha en la que está prevista la articulación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Gobierno central.

"Si esto no fuera así exigiríamos que se llegue a todos los ciudadanos que lo necesitan, entendiendo que --esas ayudas-- se gestionen de una manera transparente y sin duplicidades entre administraciones", ha precisado Picazo, partidaria de controlar la "eficiencia" de esas ayudas a fin de hacer "una buena gestión".

PIDE CONOCER CÓMO SERÁ LA VUELTA A LAS AULAS

Respecto a la vuelta a las aulas, y después de lamentar la tardía respuesta que el Gobierno regional ha ofrecido en esta materia, cuando el 29 de enero se dotó de un Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes para preparar a la Comunidad Autónoma ante la posible llegada de la infección, la portavoz de Ciudadanos ha reclamado al Ejecutivo de Emiliano García-Page un plan que ponga negro sobre blanco cómo va a ser el regreso a las aulas.

"Parece que falta mucho pero para septiembre quedan tres meses. El lunes hay una comisión --ha dicho en alusión a la comparecencia de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, en las Cortes--. Esperamos que nos diga si va a haber clase y cómo se respetarán las distancias. Cuando conozcamos ese plan, que han de marcar las autoridades sanitarias, podremos plantear las mejoras necesarias", ha manifestado.

Preguntada sobre si su formación considera necesario aumentar la partida que el Gobierno regional destina a Educación para contratar a más profesores, ha defendido que en caso de que el regreso a las aulas se plantee por turnos de mañana y tarde o combinando la enseñanza telemática con la presencial, "hará falta más profesorado", convencida de que este derecho "debe prestarse en las mejores condiciones".