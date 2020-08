Cs cree que gobiernos nacional y de CLM han hecho mal sus deberes en la vuelta a las aulas y que su plan tiene "lagunas"

TOLEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Castilla-La Mancha ha considerado que el Gobierno nacional y el regional han hecho "mal sus deberes" en cuanto a la organización de la vuelta a las aulas, manifestando que los planes de ambos Ejecutivos tienen "muchas lagunas".

Así se ha pronunciado este viernes la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes castellanomanchegas, Carmen Picazo, en una rueda de prensa previa a la celebración del pleno en el Parlamento autonómico, después de que este jueves la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunciase un "acuerdo total" con las comunidades autónomas para coordinar las medidas en esta vuelta a las clases.

Picazo ha señalado que a su partido no le parece de recibo que la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, comparezca frente al pleno "a pocas horas de abrir los colegios". "No nos podíamos permitir ninguna improvisación", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que el plan para la vuelta a las aulas no plantea una disminución de las ratios, no da "soluciones concretas" a la conciliación y "apenas plantea soluciones" en caso de que se tengan que desarrollar clases de forma semipresencial u online, así como de que se haya impartido la adecuada formación a los docentes para desarrollar su labor en tal caso.

De igual modo, ha reprochado que no haya un plan específico para alumnos con "cierta vulnerabilidad" y que no se hable de los alumnos que siguen educación especial. "La Junta actúa tarde y mal, no informa y esto es muy peligroso en estos momentos tan importantes", ha señalado.

A su juicio, el Gobierno autonómico debería "habérselo tomado más en serio", apuntando que no debe decir que se va a garantizar la salud de docentes y alumnos, sino "hacerlo con hechos".