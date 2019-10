Cs no descarta enmendar a la totalidad el presupuesto de C-LM

Actualizado 01/10/2019 14:04:45 CET

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha descartado que vaya a presentar una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, aunque ha dejado claro que prefiere "arremangarse" y estudiar a fondo las cuentas regionales e intentar mejorarlas con enmiendas parciales.

Así lo ha puesto de manifiesto el diputado regional de Cs David Muñoz en rueda de prensa en las Cortes, donde ha indicado que la enmienda a la totalidad no es la vía que más le gusta a la formación naranja porque aboga por hacer una oposición "responsable", y cree que es mejor presentar enmiendas al articulado y hacer sus propias propuestas.

A Cs no le gustan las cuentas que ha elaborado el Gobierno de Emiliano García-Page porque la técnica que se ha usado para su elaboración "no es realista" y ha insistido en que se debería haber utilizado el Presupuesto Base Cero, es decir, partir de cero y analizar cada una de las partidas presupuestarias para que "cada euro sea eficiente y realista", ha manifestado el diputado regional.

"Lo que vemos es que por mucho que se lancen algunos titulares, estamos lejos de conseguir esa recuperación social que tanto le gusta prometer al Gobierno socialista", ha lamentado Muñoz, quien ha criticado que en la región se han perdido "diez años en materia de políticas sociales".

El problema está --según ha incidido el diputado de Cs, "en la pesada losa" que representa la deuda pública de Castilla-La Mancha en el presupuesto. "No se trata del dinero que se paga por la deuda, se trata de los servicios sociales que podríamos tener si no tuviéramos que costear deuda", ha advertido David Muñoz.

MESA DEL AGUA

Sobre la posibilidad de aplazar la convocatoria de la Mesa del Agua, Muñoz ha dicho que mantener el tema del agua como debate electoral "no es positivo" y ha vuelto a situar a las Cortes como el lugar idóneo para debatir sobre esta cuestión. "Las Cortes no cerrarán las puertas por las elecciones", ha apuntado Muñoz, quien ha asegurado que si se convoca la Mesa del Agua Cs acudirá y si no se hace, pues esperarán.