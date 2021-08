Cs, disgustado por renuncia a los toros en Guadalajara, dice al PP que no es momento de pedir dimisiones

Pide disculpas a los guadalajareños por no haber sido capaces de sacar los festejos adelante

GUADALAJARA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Guadalajara y concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Rafael Pérez Borda, ha reconocido que a su formación "no le gusta" que este año la capital alcarreña no tenga feria taurina pero tiene claro que la concejala de Festejos, Sara Simón, ha hecho todo lo que estaba en su mano para que no fuera así y "fiascos de estos nos pueden pasar a todos".

En cuanto a la petición de dimisión de la concejala de Festejos, Sara Simón, por parte de su homólogo del PP, Jaime Carnicero, a raíz de la renuncia del Consistorio a la celebración de la feria taurina en la capital, el socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento ha apuntado a Europa Press que no es el momento de pedir la dimisión de nadie sino de trabajar para que haya feria el próximo año.

"Fiascos de estos nos pueden pasar a cualquiera en todos los ámbitos, lo importante es no bajar los brazos", ha señalado Pérez Borda tras "pedir disculpas" a todos los guadalajareños por "no haber sido capaces" de sacar adelante estos festejos tan arraigados en la provincia.

En cualquier caso, el concejal de Ciudadanos, formación que gobierna en el Ayuntamiento de Guadalajara con el PSOE, ha insistido en que ha sido una decisión "complicada" pero también en que ha sido adoptada desde la Concejalía de Festejos y que "cada uno, en sus concejalías, tienen iniciativa propia y poder de decisión".

Aunque el primer teniente de alcalde está convencido de que Sara Simón "ha hecho todo lo posible" para que pudiesen celebrarse los festejos taurinos de septiembre, ha admitido que es una situación que no les gusta. "Nadie puede tener duda de que a Ciudadanos le hubiera gustado tener feria este año pero hay que mirar al futuro".

Y ha compartido con el portavoz del Grupo Municipal 'popular' que en asuntos que puedan interesar a toda la ciudad "es bueno consultar" y abrir la posibilidad de la mayor coordinación posible pese a reconocer que algunos grupos ponen las cosas muy difíciles.

Pérez Borda no se enteró de esta decisión por un tuit, como ha dicho que se enteró Carnicero, pero ha reconocido que el alcalde, Alberto Rojo, le llamó solo "un poco antes" de que saliera por las redes sociales.